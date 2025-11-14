VIVALDI – BACH – PIAZZOLLA – MUSICAME FRANCE A TOULOUSE – CHAPELLE SAINTE-ANNE Toulouse

VIVALDI – BACH – PIAZZOLLA – MUSICAME FRANCE A TOULOUSE Début : 2025-11-14 à 20:00. Tarif : – euros.

?? Concert Musicâme à Toulouse : Vivaldi, Bach & Piazzolla – Entre Baroque, Tango et JazzLe jeudi 14 novembre, la Chapelle Sainte-Anne de Toulouse vibrera au son de l'Ensemble Musicâme France.Plongez dans une soirée unique où l'élégance baroque de Bach et Vivaldi se mêle aux rythmes envoûtants et passionnés du tango argentin d'Astor Piazzolla, traversés de nuances jazz.Porté par des musiciens issus de grandes formations nationales et européennes, l'Ensemble Musicâme a déjà enchanté plus de 60 000 spectateurs dans une centaine de villes et une dizaine de pays. Chaque concert est une expérience à part : un dialogue entre virtuoses internationaux et talents locaux, une musique sans frontières qui élève l'âme autant qu'elle émeut le cœur.? Un rendez-vous musical exceptionnel à ne pas manquer à Toulouse !

CHAPELLE SAINTE-ANNE 15 RUE SAINTE-ANNE 31000 Toulouse 31