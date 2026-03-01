Vivaldi en piste Cirque d’Hiver Paris

Après le succès de Mozart en piste, qui a rassemblé plus de 8

000 spectateurs néophytes comme habitués, c’est au tour de Vivaldi de

bondir sur la piste du Cirque d’Hiver. Embarquez pour la Sérénissime !

Carnaval et masques vénitiens, jeunes filles de l’Ospedale della Pietà

où officiait Vivaldi : retrouvez les pièces célèbres du fameux

compositeur mais aussi certaines de ses pages les plus méconnues, qui

seront les tubes de demain et feront le délice des mélomanes les plus

avertis.

Dans une ambiance festive et colorée, ce spectacle familial sera participatif.

Apprentissage des interventions du public 1/4 d’heure avant le concert.

De 5 à 95 ans

PROGRAMME

Extraits de :

Gloria

Les Quatre Saisons

Dixit Dominus, RV 807

Concertos pour basson, violon et luth

…

DISTRIBUTION

Emmanuel Daumas, mise en scène

Jean-Philippe Sarcos, direction

Orchestre Le Palais royal sur instruments d’époque

Hermione Bernard, Tanaquil Ollivier, Charlotte Mercier, Fernando Escalona, Clément Debieuvre, Blaise Rantoanina, Halidou Nombre et Matthieu Toulouse

Un spectacle participatif et familial de 5 à 95 ans.

Le dimanche 29 mars 2026

de 16h00 à 17h30

Le dimanche 29 mars 2026

de 11h00 à 12h30

Le dimanche 22 mars 2026

de 16h00 à 17h30

Le dimanche 22 mars 2026

de 11h00 à 12h30

Le jeudi 19 mars 2026

de 14h30 à 16h00

Le jeudi 19 mars 2026

de 11h00 à 12h30

payant

De 10 à 45 euros.

Tout public. A partir de 5 ans. Jusqu’à 95 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-19T15:30:00+01:00

fin : 2026-03-29T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-03-19T11:00:00+02:00_2026-03-19T12:30:00+02:00;2026-03-19T14:30:00+02:00_2026-03-19T16:00:00+02:00;2026-03-22T11:00:00+02:00_2026-03-22T12:30:00+02:00;2026-03-22T16:00:00+02:00_2026-03-22T17:30:00+02:00;2026-03-29T11:00:00+02:00_2026-03-29T12:30:00+02:00;2026-03-29T16:00:00+02:00_2026-03-29T17:30:00+02:00

Cirque d’Hiver 110, rue Amelot 75011 Paris

https://le-palaisroyal.com/concert/vivaldi-en-piste/ +33145208256 contact@le-palaisroyal.com https://www.facebook.com/lepalaisroyalorchestre https://www.facebook.com/lepalaisroyalorchestre



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