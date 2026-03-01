Vivaldi en piste Cirque d’Hiver Paris
Vivaldi en piste Cirque d’Hiver Paris jeudi 19 mars 2026.
Après le succès de Mozart en piste, qui a rassemblé plus de 8
000 spectateurs néophytes comme habitués, c’est au tour de Vivaldi de
bondir sur la piste du Cirque d’Hiver. Embarquez pour la Sérénissime !
Carnaval et masques vénitiens, jeunes filles de l’Ospedale della Pietà
où officiait Vivaldi : retrouvez les pièces célèbres du fameux
compositeur mais aussi certaines de ses pages les plus méconnues, qui
seront les tubes de demain et feront le délice des mélomanes les plus
avertis.
Dans une ambiance festive et colorée, ce spectacle familial sera participatif.
Apprentissage des interventions du public 1/4 d’heure avant le concert.
De 5 à 95 ans
PROGRAMME
Extraits de :
Gloria
Les Quatre Saisons
Dixit Dominus, RV 807
Concertos pour basson, violon et luth
…
DISTRIBUTION
Emmanuel Daumas, mise en scène
Jean-Philippe Sarcos, direction
Orchestre Le Palais royal sur instruments d’époque
Hermione Bernard, Tanaquil Ollivier, Charlotte Mercier, Fernando Escalona, Clément Debieuvre, Blaise Rantoanina, Halidou Nombre et Matthieu Toulouse
Un spectacle participatif et familial de 5 à 95 ans.
Le dimanche 29 mars 2026
de 16h00 à 17h30
Le dimanche 29 mars 2026
de 11h00 à 12h30
Le dimanche 22 mars 2026
de 16h00 à 17h30
Le dimanche 22 mars 2026
de 11h00 à 12h30
Le jeudi 19 mars 2026
de 14h30 à 16h00
Le jeudi 19 mars 2026
de 11h00 à 12h30
payant
De 10 à 45 euros.
Tout public. A partir de 5 ans. Jusqu’à 95 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-19T15:30:00+01:00
fin : 2026-03-29T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-03-19T11:00:00+02:00_2026-03-19T12:30:00+02:00;2026-03-19T14:30:00+02:00_2026-03-19T16:00:00+02:00;2026-03-22T11:00:00+02:00_2026-03-22T12:30:00+02:00;2026-03-22T16:00:00+02:00_2026-03-22T17:30:00+02:00;2026-03-29T11:00:00+02:00_2026-03-29T12:30:00+02:00;2026-03-29T16:00:00+02:00_2026-03-29T17:30:00+02:00
Cirque d’Hiver 110, rue Amelot 75011 Paris
https://le-palaisroyal.com/concert/vivaldi-en-piste/ +33145208256 contact@le-palaisroyal.com https://www.facebook.com/lepalaisroyalorchestre https://www.facebook.com/lepalaisroyalorchestre
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