Vivaldi Festival 1001 Notes Basilique Saint-Michel-des-Lions Limoges

Basilique Saint-Michel-des-Lions 15 Place Saint-Michel Limoges Haute-Vienne

Tarif : 15 – 15 – 58 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-21

2026-04-21

Chant Mandoline Quintet 1001 Notes

Pour ce concert exceptionnel, Vivaldi, le prêtre roux, compositeur incandescent et visionnaire, est réinventé avec audace et finesse. À la croisée des styles, la chanteuse italienne Petra Magoni véritable funambule vocale sublime les œuvres du maître vénitien avec une liberté jubilatoire. Formée au chant lyrique, rompue au jazz, à la pop

comme à la musique ancienne, elle insuffle une nouvelle vie aux partitions sacrées avec son expressivité unique. À ses côtés, Vincent Beer-Demander, maître de la mandoline

contemporaine, explore les richesses sonores de son instrument avec virtuosité. Entourés du Quintet 1001 Notes, ils offrent une relecture vibrante et contrastée de Vivaldi, entre recueillement, audace et énergie baroque. Un moment rare, à la fois sacré et libre.

Sur réservation obligatoire auprès de 1001 Notes. .

Basilique Saint-Michel-des-Lions 15 Place Saint-Michel Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 86 99 69 billetterie@festival1001notes.com

