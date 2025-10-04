VIVALDI – HAENDEL – ALBINONI – SALON GUSTAVE EIFFEL Paris
VIVALDI – HAENDEL – ALBINONI Début : 2025-10-04 à 18:00. Tarif : – euros.
VIVALDI – HAENDEL – ALBINONIVIVALDI/Les 4 Saisons-HAENDEL/sarabande-ALBINONI/adagioOrchestre PARIS ClassikBertrand Cervera, violon solo de l’orchestre national de FranceLA TOUR EIFFELSalon Gustave EiffelAu premier étageIMPORTANT : Le concert se passe dans le salon Gustave Eiffel au premier étage de la Tour Eiffel, les clients doivent absolument être sur site au moins 1h avant afin de récupérer au kiosque Gustave Eiffel leur billet ascenseur. LA DERNIERE MONTEE S’EFFECTUE 15 MN AVANT LE DEBUT DU CONCERT, APRES LES PLACES SONT CONSIDEREES COMME PERDUES.
SALON GUSTAVE EIFFEL TOUR EIFFEL – 1er ETAGE 75006 Paris 75