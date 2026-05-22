Vivaldi In Furore Rue de Beauport Paimpol
Vivaldi In Furore Rue de Beauport Paimpol dimanche 14 juin 2026.
Paimpol
Vivaldi In Furore
Rue de Beauport Abbaye de Beauport Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Pour le traditionnel concert de la Saint Norbert, l’association Armor Philharmonique et Amis de la Culture (APAC) programme L’Escadron Volant de la Reine à l’abbaye de Beauport, avec In Furore motets pour soprano de Vivaldi qui interprèteront les oeuvres principales Laudate Pueri RV 600 et Motet In furore iustissimae irae RV 626 d’Antonio Vivaldi. .
Rue de Beauport Abbaye de Beauport Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Vivaldi In Furore Paimpol a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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