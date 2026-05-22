Vivaldi In Furore Rue de Beauport Paimpol

Paimpol

Vivaldi In Furore

Rue de Beauport Abbaye de Beauport Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Pour le traditionnel concert de la Saint Norbert, l’association Armor Philharmonique et Amis de la Culture (APAC) programme L’Escadron Volant de la Reine à l’abbaye de Beauport, avec In Furore motets pour soprano de Vivaldi qui interprèteront les oeuvres principales Laudate Pueri RV 600 et Motet In furore iustissimae irae RV 626 d’Antonio Vivaldi. .

Rue de Beauport Abbaye de Beauport Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vivaldi In Furore Paimpol a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol