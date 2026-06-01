Vivaldi instruments et voix Le Poinçonnet mardi 23 juin 2026.

Le Poinçonnet

Vivaldi instruments et voix

48 Avenue de la Forêt Le Poinçonnet Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-23 20:00:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

L’orchestre Symphonique de Châteauroux Métropole vous donne rendez-vous à l’Église du Poinçonnet pour un concert exceptionnel !

Concert instruments et voix, Concertos et Magnificat RV611 de Vivaldi. 5 .

48 Avenue de la Forêt Le Poinçonnet 36330 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 70

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English :

The Châteauroux Métropole Symphony Orchestra invites you to the Église du Poinçonnet for an exceptional concert!

L’événement Vivaldi instruments et voix Le Poinçonnet a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Châteauroux Berry Tourisme