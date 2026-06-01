Vivaldi instruments et voix Le Poinçonnet
Vivaldi instruments et voix Le Poinçonnet mardi 23 juin 2026.
Le Poinçonnet
Vivaldi instruments et voix
48 Avenue de la Forêt Le Poinçonnet Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-23 20:00:00
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
L’orchestre Symphonique de Châteauroux Métropole vous donne rendez-vous à l’Église du Poinçonnet pour un concert exceptionnel !
Concert instruments et voix, Concertos et Magnificat RV611 de Vivaldi. 5 .
48 Avenue de la Forêt Le Poinçonnet 36330 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 70
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English :
The Châteauroux Métropole Symphony Orchestra invites you to the Église du Poinçonnet for an exceptional concert!
L’événement Vivaldi instruments et voix Le Poinçonnet a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Châteauroux Berry Tourisme