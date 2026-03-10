VIVALDI : LES 4 SAISONS : Version Originale de Virtuosité ! Église Sainte Marie des Batignolles Paris

Église Chauffée !

VIVALDI : LES 4 SAISONS : Version Originale de Virtuosité !

L’église est grande : 400 places – Avec une très très belle acoustique – Venez nombreux car leur prochain concert à Paris ne sera qu’en septembre 2026.

Par le Trio de Solistes Virtuoses Internationaux

Cyril Baleton, Violon Médaille d’or & 1er prix de violon avec mention et Grand Prix de la ville de Nîmes. En 2003, Cyril rejoint l’Orchestre philharmonique de Radio France où il joue sous la direction de chefs tels que Myung-Whun Chung, Pierre Boulez, Daniel Harding…. Parallèlement, il poursuit une intense activité de soliste international.

Ludovic Michel, Guitare 1er prix à l’unanimité de guitare avec félicitations du jury dans la classe d’Alexandre LAGOYA. Ludovic se produit dans de nombreux festivals et prestigieuses salles : Salle Pleyel, Théâtre du Châtelet, la Cigale, l’UNESCO, Opéras de Nancy, Limoges, Clermont-Ferrand, la Halle aux grains de Toulouse ainsi qu’aux USA, Russie, Allemagne, Bulgarie, Suisse, Italie, Chine… il totalise plus d’ 1 millier de concerts.

Edouard Macarez, Contrebasse Soliste à l’Orchestre Philharmonique de Radio France. Édouard est lauréat de plusieurs concours nationaux et internationaux : 1er Prix trois années consécutives aux concours des Contrebassistes de France 2003, 2004 et 2005 à Paris, Lyon et Béziers, 1er Prix au Concours « International Paris Bass » et 1er Prix au Concours « Scottish International Competition » à Glasgow. Il se produit partout en Europe et Russie.

En Octobre dernier, vous étiez tous unanimes à qualifier ce concert de « Incroyable, Stupéfiant, Sublime… à reprogrammer Très Vite ! » Le Trio Virtuose est de retour à Paris, pour cette seule et unique date.

Le dimanche 12 avril 2026

de 15h30 à 16h45

payant

10 euros.

En espèce sur place (pas de carte bancaire !).

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-12T18:30:00+02:00

fin : 2026-04-12T19:45:00+02:00

Date(s) : 2026-04-12T15:30:00+02:00_2026-04-12T16:45:00+02:00

Église Sainte Marie des Batignolles Place du Dr Lobligeois 75017 Paris

https://my.weezevent.com/vivaldi-les-4-saisons-version-originale-de-virtuosite



Afficher la carte du lieu Église Sainte Marie des Batignolles et trouvez le meilleur itinéraire

