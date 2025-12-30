VIVALDI : LES QUATRE SAISONS EGLISE DU ST ESPRIT Aix En Provence
mercredi 31 décembre 2025.
Début : 2025-12-31 à 19:00. Tarif : – euros.
EUROMUSIC PRÉSENTE : VIVALDI : LES QUATRE SAISONSGOUNOD/CACCINI : AVE MARIANOËL SACRES & POPULAIRES(Minuit chrétien, white christmas,…)Orchestre PARIS CLASSIKClaire Cervera : mezzo sopranoStéphane Hénoch : violon solo
Vous pouvez obtenir votre billet ici
EGLISE DU ST ESPRIT 40 RUE ESPARIAT 13100 Aix En Provence 13