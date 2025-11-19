VIVALDI : LES QUATRE SAISONS – EGLISE NOTRE DAME LA RICHE Tours
VIVALDI : LES QUATRE SAISONS – EGLISE NOTRE DAME LA RICHE Tours mardi 23 décembre 2025.
VIVALDI : LES QUATRE SAISONS Début : 2025-12-23 à 20:15. Tarif : – euros.
EUROMUSIC PRODUCTIONS PRESENTE : VIVALDI : LES QUATRE SAISONSGOUNOD/CACCINI : AVE MARIANOËL SACRES & POPULAIRES(Minuit chrétien, white christmas)Orchestre PARIS CLASSIKClaire Cervera : mezzo sopranoStéphane Hénoch : violon solo,
EGLISE NOTRE DAME LA RICHE RUE GEORGES COURTELINE 37000 Tours 37