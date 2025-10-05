VIVALDI : LES QUATRE SAISONS – EGLISE SAINT LOUIS EN L’ILE Paris

VIVALDI : LES QUATRE SAISONS – EGLISE SAINT LOUIS EN L’ILE Paris dimanche 5 octobre 2025.

VIVALDI : LES QUATRE SAISONS Début : 2025-10-05 à 16:00. Tarif : – euros.

VIVALDI : les Quatre saisonsALBINONI/adagioAVE MARIA de GOUNODMOZART/Exultate Jubilate (12 & 26/10)AVE MARIA de SCHUBERT, CACCINI(14/09-5/10)Les Solistes Français Paul Rouger, violon solo(12 & 26) Tatiana Probst, soprano (26/10)Orchestre PARIS ClassikBertrand Cervera, violon solo de l’orchestre National de France(14/09)Orchestre CLASSIK EnsembleDavid Braccini, violon solo (5/10)

Vous pouvez obtenir votre billet ici

EGLISE SAINT LOUIS EN L’ILE 19 bis rue Saint-Louis en l’Ile 75004 Paris 75