LA LEÇON PIETRAGALLA – DEROUAULT – LA COMMANDERIE Dole dimanche 12 octobre 2025.

LA LEÇON PIETRAGALLA – DEROUAULT Début : 2026-01-24 à 20:30. Tarif : – euros.

LE THEATRE DU CORPS PIETRAGALLA PRÉSENTE : LA LEÇON PIETRAGALLA – DEROUAULTUne leçon que vous n’êtes pas près d’oublier !Un professeur (Julien Derouault) tout puissant règne sur ses élèves. Dans une classe revisitée en studio de danse, nous assistons à un cours donné par un Louis de Funes survolté enseignant tout et n’importe quoi : la danse, l’arithmétique, la philologie ou la linguistique. Il prend très vite le contrôle de ses élèves mais finira par perdre le sien.Une nouvelle élève qui rêve de danse et de connaissance est rapidement entrainée par le groupe. Elle apprendra à ses dépens que le savoir est une arme qu’elle ne possédera jamais. Le professeur et son assistante complice réussiront-ils à cacher leurs secrets très longtemps ? Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault explorent l’absurde, le langage et sa puissance de contrôle. « La leçon » est une adaptation dansée et théâtrale magistrale de la pièce culte d’Eugène Ionesco.Une mise en scène moderne et électrique où l’expression « Théâtre du Corps » prend tout son sens.Nouvelle création décembre 2021 – Théâtre et danseD’après l’œuvre originale d’Eugène IonescoChorégraphie et mise en scène Marie-Claude Pietragalla et Julien DerouaultLumières Alexis DavidCostume Marie-Claude PietragallaPièce pour 7 danseursDurée 1h15Production Théâtre du Corps

LA COMMANDERIE 2, RUE D’AZANS 39100 Dole 39