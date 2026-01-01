Vivaldi – Les quatre saisons Eglise St Philippe du Roule Paris

Jeudi 8 et Jeudi 15 janvier : 20h40

Église Saint-Philippe du Roule – 154 rue du Fbg St Honoré, 75008 Paris

– Métro : St Philippe du Roule, Miromesnil – Bus : 28, 32, 52, 80, 93, N02

église chauffée !

VIVALDI – LES QUATRE SAISONS

MOZART – PETITE MUSIQUE DE NUIT

par

les Musiciens du » PARIS VIRTUOSI » Musiciens de l’Opéra de Paris – Violon Solo : les Célèbres, Christophe Guiot & Glen Rouxel

Concert Payant de 20 à 60€

Réservation Jeudi 8 Janvier 20h40 : https://parisvirtuosi.placeminute.com/event/classique/concert-vivaldi-les-quatre-saisons-eglise,47627.html



Réservation Jeudi 15 Janvier 20h40 : https://parisvirtuosi.placeminute.com/event/classique/concert-les-quatre-saisons-vivaldi-hoffmann,47637.html

Le jeudi 08 janvier 2026

de 20h40 à 22h30

payant

Public enfants, jeunes et adultes.

Eglise St Philippe du Roule 154 rue du Fbg St Honoré 75008 Paris

