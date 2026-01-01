VIVALDI – LES QUATRE SAISONS église St Philippe du Roule Paris
VIVALDI – LES QUATRE SAISONS église St Philippe du Roule Paris vendredi 30 janvier 2026.
Église Chauffée !
VIVALDI – LES QUATRE SAISONS
+ Pachelbel, Mendelssohn…
par
les Musiciens du PARIS VIRTUOSI Musiciens à l’Opéra de Paris
Billetterie :
https://parisvirtuosi.placeminute.com/event/classique/concert-les-quatre-saisons-vivaldi-david-galoustov,47750.html
OU
sur place le soir du concert à l’entrée.
Le vendredi 30 janvier 2026
de 20h40 à 22h00
payant
Public jeunes et adultes.
église St Philippe du Roule 154 rue du Fbg St Honoré 75008 Paris
