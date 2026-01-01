VIVALDI – LES QUATRE SAISONS église St Philippe du Roule Paris

Église Chauffée !

VIVALDI – LES QUATRE SAISONS

+ Pachelbel, Mendelssohn…

par

les Musiciens du PARIS VIRTUOSI Musiciens à l’Opéra de Paris

Concert Payant de 20 à 60€

– 20% pour Ceux qui achètent de Ma Part avec le Code Promo :

DAVID20

+

– 20% supplémentaire pour Les 30 premiers acheteurs

=

Moins 40% sur n’importe quel billet si vous êtes dans les 30 premiers acheteurs internet



Billetterie :

https://parisvirtuosi.placeminute.com/event/classique/concert-les-quatre-saisons-vivaldi-david-galoustov,47750.html

OU

sur place le soir du concert à l’entrée.

par les Musiciens du PARIS VIRTUOSI – Musiciens à l’Opéra de Paris

Le vendredi 30 janvier 2026

de 20h40 à 22h00

payant

Concert Payant de 20 à 60€

– 20% pour Ceux qui achètent de Ma Part avec le Code Promo :

DAVID20

+

– 20% supplémentaire pour Les 30 premiers acheteurs

=

Moins 40% sur n’importe quel billet si vous êtes dans les 30 premiers acheteurs internet

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-30T21:40:00+01:00

fin : 2026-01-30T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-30T20:40:00+02:00_2026-01-30T22:00:00+02:00

église St Philippe du Roule 154 rue du Fbg St Honoré 75008 Paris

https://parisvirtuosi.placeminute.com/event/classique/concert-les-quatre-saisons-vivaldi-david-galoustov,47750.html



Afficher la carte du lieu église St Philippe du Roule et trouvez le meilleur itinéraire

