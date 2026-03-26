Vivaldi – Les Quatre Saisons – Orchestre de la Querelle des Bouffons Eglise St-Martin (Vertou) Vertou

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-27 21:00 – 22:30

Gratuit : non 7 € à 15 € Tarif plein : 15 €Tarif réduit (-18 ans, étudiant, PMR) : 7 €Moins de 12 ans : gratuit Billetterie : laquerelledesbouffons.com Tout public

Oeuvre majeure de la musique classique occidentale, composée par Antonio Vivaldi, « Les Quatre Saisons » regroupent 4 concertos accompagnés de sonnets décrivant la nature changeante et le déroulement des saisons. Une projection sur écran aura lieu pendant le concert. Artiste invitée : Marie-Violaine Cadoret, violon solo.Orchestre de la Querelle des BouffonsDirection : Philippe Quélard

Eglise St-Martin (Vertou) Centre – Bourg Vertou 44120

02 40 34 20 90 0749765888 http://www.laquerelledesbouffons.com



Afficher la carte du lieu Eglise St-Martin (Vertou) et trouvez le meilleur itinéraire

