Vivaldi Les Quatre Saisons Royan

Vivaldi Les Quatre Saisons Royan mardi 12 août 2025.

Vivaldi Les Quatre Saisons

1 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

étudiants 26 ans, demandeurs d’emploi

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-08-12 20:30:00

fin : 2025-08-12

Date(s) :

2025-08-12

Laissez-vous emporter par la virtuosité de l’Orchestre Classik Ensemble, sous la direction passionnée de David Braccini violon solo et membre de l’Orchestre de Paris.

.

1 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 euromusicproductions@gmail.com

English :

Let yourself be swept away by the virtuosity of the Orchestre Classik Ensemble, under the passionate direction of David Braccini? concertmaster and member of the Orchestre de Paris.

German :

Lassen Sie sich von der Virtuosität des Classik Ensemble Orchesters unter der leidenschaftlichen Leitung von David Braccini ? Solovioline und Mitglied des Orchestre de Paris ? mitreißen.

Italiano :

Lasciatevi trasportare dal virtuosismo dell’Orchestre Classik Ensemble, diretto con passione da David Braccini, concertatore e membro dell’Orchestre de Paris.

Espanol :

Déjese llevar por el virtuosismo del conjunto Orchestre Classik, dirigido con pasión por David Braccini? concertino y miembro de la Orquesta de París.

L’événement Vivaldi Les Quatre Saisons Royan a été mis à jour le 2025-07-31 par Mairie de Royan