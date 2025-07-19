VIVALDI – Les QUATRE SAISONS – SALLE AGORA – GUILHERAND Guilherand Granges
VIVALDI – Les QUATRE SAISONS – SALLE AGORA – GUILHERAND Guilherand Granges samedi 19 juillet 2025 .
VIVALDI – Les QUATRE SAISONS Début : 2025-07-19 à 21:00. Tarif : – euros.
LES MUSICALES DE SOYONS FÊTENT LES 300 ANS DE LA CRÉATION DES QUATRE SAISONS SOUS LA BAGUETTE DE FRANK-EMMANUEL COMTE DE L’EMSEMBLE DES CONCERTS DE L’HÔTEL DIEU.
Vous pouvez obtenir votre billet ici
SALLE AGORA – GUILHERAND 222 AVENUE CLEMENCEAU 07500 Guilherand Granges 07