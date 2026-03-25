Vivaldi – Les Quatre Saisons Temple Protestant Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-28 20:30 – 22:00

Gratuit : non Tarif Plein : 15€, tarif réduit (-18 ans, étudiant, PMR) 7€, gratuit -12 ans TOUT PUBLIC

Œuvre majeure de la musique classique occidentale, composée par Antonio Vivaldi, « Les Quatre Saisons » regroupent 4 concertos accompagnés de sonnets décrivant la nature changeante et le déroulement des saisons.Une projection sur écran aura lieu pendant le concert.Artiste invitée : Marie-Violaine Cadoret, violon solo.Orchestre de la Querelle des BouffonsDirection : Philippe Quélard

Temple Protestant Nantes 44000

0749765888 http://www.laquerelledesbouffons.com



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