Vivaldi – les quatres saisons Eglise St Philippe du Roule Paris
Vivaldi – les quatres saisons Eglise St Philippe du Roule Paris vendredi 23 janvier 2026.
Église Chauffée !
VIVALDI – LES QUATRE SAISONS
MOZART – PETITE MUSIQUE DE NUIT
par
les Musiciens du PARIS VIRTUOSI : Musiciens à l’Opéra de Paris
Concert Payant de 20 à 60€
Moins 20% pour Ceux qui achètent de Ma Part avec le Code Promo :
DAVID20
+
Moins 20% supplémentaire pour Les 30 premiers acheteurs
=
Moins 40% sur n’importe quel billet si vous êtes dans les 30 premiers acheteurs internet
Billetterie :
https://parisvirtuosi.placeminute.com/event/classique/concert-les-quatre-saisons-vivaldi-mozart,47693.html
OU
sur place le soir du concert à l’entrée.
Concert par les Musiciens du PARIS VIRTUOSI – Musiciens à l’Opéra de Paris
Le vendredi 23 janvier 2026
de 20h40 à 22h00
payant
Concert Payant de 20 à 60€
Moins 20% pour Ceux qui achètent de Ma Part avec le Code Promo :
DAVID20
+
Moins 20% supplémentaire pour Les 50 premiers acheteurs
=
Moins 40% sur n’importe quel billet si vous êtes dans les 50 premiers acheteurs internet
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-23T21:40:00+01:00
fin : 2026-01-23T23:00:00+01:00
Date(s) : 2026-01-23T20:40:00+02:00_2026-01-23T22:00:00+02:00
Eglise St Philippe du Roule 154 rue du Fbg St Honoré 75008 Paris
https://parisvirtuosi.placeminute.com/event/classique/concert-les-quatre-saisons-vivaldi-mozart,47693.html
Afficher la carte du lieu Eglise St Philippe du Roule et trouvez le meilleur itinéraire