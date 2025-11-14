VIVALDI X BACH X PIAZZOLLA CHAPELLE SAINTE-ANNE Toulouse
VIVALDI X BACH X PIAZZOLLA
CHAPELLE SAINTE-ANNE 15 Rue Sainte-Anne Toulouse Haute-Garonne
Début : 2025-11-14 20:00:00
fin : 2025-11-14 21:15:00
2025-11-14
Plongez dans une soirée musicale exceptionnelle où le génie baroque rencontre les rythmes passionnés du tango argentin.
L’Ensemble Musicâme France vous invite à un unique concert à Toulouse un voyage de rêve entre l’Europe des Bach et Vivaldi et l’univers envoûtant d’Astor Piazzolla.
Artistes Flûtes Issam Garfi ; Accordéon Sébastien Mazoyer ; Violon-solo Jean Louis Constant, 2nd violon Joao Perreira ; Alto Domingo Mujica ; Violoncelle Domenico Vivaldi.
Programme:
Piazzolla Les 4 Saisons “le printemps”
C.P.E Bach Concerto pour flûte en Sol Maj. Allegro
J.S.Bach Concerto pour clavier en Fa.Maj (Allegro, Arioso, Allegro)
Piazzolla L’histoire Tango 1960 & 1930
J.S.Bach Concerto pour 2 violons Allegro (version jazz)
A.Vivaldi Concerto pour piccolo en Ut maj. (Allegro Largo Allegro)
A.Piazzolla La muerte del angel
A.Vivaldi Les 4 Saisons “l’hiver . .
English :
Immerse yourself in an exceptional musical evening where Baroque genius meets the passionate rhythms of Argentine tango.
German :
Tauchen Sie ein in einen außergewöhnlichen musikalischen Abend, an dem das barocke Genie auf die leidenschaftlichen Rhythmen des argentinischen Tangos trifft.
Italiano :
Immergetevi in una serata musicale eccezionale in cui il genio barocco incontra i ritmi appassionati del tango argentino.
Espanol :
Sumérjase en una velada musical excepcional en la que el genio barroco se une a los apasionados ritmos del tango argentino.
