VIVANT animation à Ligueux au café « Chez Simone » Sorges et Ligueux en Périgord lundi 11 août 2025.

Au café chez Simone Sorges et Ligueux en Périgord Dordogne

Début : 2025-08-11

fin : 2025-08-11

2025-08-11

Arts vivants au café librairie chez Simone le lundi 11 août 2025 à 18h30

De & Avec Annick Cesbron et Etienne Boisdron.

Avec la complicité de Christophe Belloeil et de Damien Reynal.

Tarif libre et conscient

Infos et réservation:

Tel 09-60-04-54-58

Email: contact@langagepluriel.org .

