VIVANT PARMI LES VIVANTS Marvejols mercredi 12 novembre 2025.

4 Rue Paul Mendras Marvejols Lozère

Tarif : 6 – 6 – 7.5 EUR

Adulte

Début : 2025-11-12

fin : 2025-11-12

2025-11-12

Sur les traces d’une jument de Przewalski, d’une chienne citadine et de deux philosophes (Baptiste Morizot et Vinciane Despret).

Sur les traces d’une jument de Przewalski, d’une chienne citadine et de deux philosophes (Baptiste Morizot et Vinciane Despret), une réflexion passionnante sur notre rapport aux autres vivants qui, en inversant la perspective, pose des questions inédites sur notre place dans le monde.

Ciné-rencontre co-accueilli par Scènes Croisées avec Le Trianon de Marvejols

MER 12 NOV 20:00 Trianon de Marvejols

TP 7,50 € / TR 6 €

Réservations Le Trianon de Marvejols 04 66 32 01 14 / letrianon@cc-gevaudan.fr .

4 Rue Paul Mendras Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 01 14 letrianon@cc-gevaudan.fr

English :

Vivant parmi les vivants is an inter-species documentary that brings together philosophers Vinciane Despret and Baptiste Morizot through the story of Alba, Vinciane?s dog, and Stipa, a wild Przewalski mare.

In the footsteps of a Przewalski mare, a city dog and two philosophers (Baptiste Morizot and Vinciane Despret).

German :

Vivant parmi les vivants ist ein artenübergreifender Dokumentarfilm, der die Philosophen Vinciane Despret und Baptiste Morizot über die Geschichte von Vincianes Hündin Alba und Stipa, einer wilden Przewalski-Stute, zusammenbringt.

Auf den Spuren einer Przewalski-Stute, einer Stadthündin und zweier Philosophen (Baptiste Morizot und Vinciane Despret).

Italiano :

Vivant parmi les vivants è un documentario interspecie che riunisce i filosofi Vinciane Despret e Baptiste Morizot attraverso la storia di Alba, il cane di Vinciane, e Stipa, una cavalla selvatica di Przewalski.

Sulle tracce di una cavalla di Przewalski, di un cane di città e di due filosofi (Baptiste Morizot e Vinciane Despret).

Espanol :

Vivant parmi les vivants es un documental interespecífico que reúne a los filósofos Vinciane Despret y Baptiste Morizot a través de la historia de Alba, la perra de Vinciane, y Stipa, una yegua salvaje de Przewalski.

Tras los pasos de una yegua Przewalski, un perro de ciudad y dos filósofos (Baptiste Morizot y Vinciane Despret).

