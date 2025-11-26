VIVANT THÉÂTRE LE FIL À PLOMB Toulouse

mercredi 26 novembre 2025.

VIVANT

THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 13 EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 20:30:00

fin : 2025-11-29 21:45:00

Date(s) :

2025-11-26

Lorsqu’il apprend la mort de sa soeur, Aurélien Zolli vient à peine de la quitter pour un long séjour en Islande.

Ce voyage ne sera pas celui qu’il imaginait. Entre ironie, introspection et théâtre d’objet, il nous fait cheminer à travers les paysages du deuil. Une déclaration d’amour adressée à la vie qui invite à penser et vivre avec nos morts.

Spectacle dans le cadre du festival des Solidarités Drames optimistes. 13 .

THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 30 99 77

English :

When he learns of his sister’s death, Aurélien Zolli has just left her for a long stay in Iceland.

German :

Als Aurélien Zolli vom Tod seiner Schwester erfährt, hat er sie gerade erst für einen längeren Aufenthalt in Island verlassen.

Italiano :

Quando viene a sapere della morte della sorella, Aurélien Zolli l’ha appena lasciata per una lunga vacanza in Islanda.

Espanol :

Cuando se entera de la muerte de su hermana, Aurélien Zolli acaba de dejarla para pasar unas largas vacaciones en Islandia.

