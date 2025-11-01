Vivantes ! Espace Concorde Arpajon

Vivantes ! Samedi 14 février 2026, 14h30 Espace Concorde Essonne

L’histoire…

Sur une place déserte, dans la cité du Belvédère, la canicule rend le bitume collant. Nil, 10 ans, s’en fiche. Elle attend, fébrile, les résultats d’un concours qui pourrait lui apporter la reconnaissance tant désirée. À ses côtés, son ami Griotte, 9 ans, rêve et observe les nuages trop rares dans le ciel désespérément bleu, il espère le retour des hirondelles, absentes. Sur cette place, se tient cette serre en verre fumé que l’on dit abriter le dernier arbre du quartier…

Quand Ursula, 10 ans, surgit par un jour caniculaire de la serre, pourtant fermée à clef, elle bousculera les évidences, révolutionnera leur vision du monde et les accompagnera dans une quête qui les aidera à renouer avec le vivant et prêter attention aux voix qui le composent.

Espace Concorde 16 Boulevard Abel Cornaton, 91290 Arpajon Arpajon 91290 Essonne Île-de-France

Cie Miel de Lune – Corinne Réquéna

Copyright : Mélie Néel