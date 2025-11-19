Vivantes ! Sud-Est Théâtre Villeneuve-Saint-Georges

Vivantes ! Sud-Est Théâtre Villeneuve-Saint-Georges mercredi 19 novembre 2025.

Vivantes ! 19 et 20 novembre Sud-Est Théâtre Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T14:30:00 – 2025-11-19T15:30:00

Fin : 2025-11-20T14:30:00 – 2025-11-20T15:30:00

L’histoire…

Sur une place déserte, dans la cité du Belvédère, la canicule rend le bitume collant. Nil, 10 ans, s’en fiche. Elle attend, fébrile, les résultats d’un concours qui pourrait lui apporter la reconnaissance tant désirée. À ses côtés, son ami Griotte, 9 ans, rêve et observe les nuages trop rares dans le ciel désespérément bleu, il espère le retour des hirondelles, absentes. Sur cette place, se tient cette serre en verre fumé que l’on dit abriter le dernier arbre du quartier…

Quand Ursula, 10 ans, surgit par un jour caniculaire de la serre, pourtant fermée à clef, elle bousculera les évidences, révolutionnera leur vision du monde et les accompagnera dans une quête qui les aidera à renouer avec le vivant et prêter attention aux voix qui le composent.

Sud-Est Théâtre 21 Av. Carnot, 94190 Villeneuve-Saint-Georges Villeneuve-Saint-Georges 94190 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « cie.mieldelune@gmail.com »}]

Cie Miel de Lune – Corinne Réquéna

Copyright : Mélie Néel