Vivants Evi’danse auxerrexpo Auxerre
Vivants Evi’danse auxerrexpo Auxerre samedi 6 juin 2026.
Vivants Evi’danse
auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre Yonne
Tarif : 29 – 29 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06 23:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Dans un futur proche…
Alors que le monde vit au rythme de la robotique et de l’Intelligence Artificielle, un groupe
d’adolescentes découvre, en lisière de la ville, un bâtiment en ruine où l’on ne capte aucun signal
ni réseau. Dans cet univers ultra connecté, c’est tout simplement impossible.
Et pourtant… s’il existe une connexion ici, elle mène plutôt vers le passé des présences
légères, joyeuses, des fantômes qui dansent en musique dans des atours chatoyants.
Peu à peu, un contact s’établit, et la raison de cette rencontre se précise. Ce lieu étrange est
un ancien théâtre, dernier vestige d’une époque révolue. À l’heure du divertissement
entièrement numérique, les jeunes filles se voient confier une mission inattendue remonter un
véritable spectacle vivant.
Avec l’aide d’artistes d’autrefois et de quelques marginaux du coin, parviendront-elles à
redonner souffle, vie et humanité à ce lieu… et au monde qui les entoure ?
Réponse samedi 6 juin 2026, à Auxerrexpo !
Vivants ! , un spectacle familial éblouissant, sur des musiques variées, avec 250 artistes
sur scène, 800 costumes et des dizaines de tableaux magnifiques pour célébrer la scène ! .
auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Vivants Evi’danse
L’événement Vivants Evi’danse Auxerre a été mis à jour le 2026-03-27 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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