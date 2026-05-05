VivaTech 2026 : Elles bougent vous invite à la 10ᵉ édition à Paris !, Paris expo Porte de Versailles, Paris

VivaTech 2026 : Elles bougent vous invite à la 10ᵉ édition à Paris ! Samedi 20 juin, 09h00 Paris expo Porte de Versailles Paris

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T09:00:00+02:00 – 2026-06-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T09:00:00+02:00 – 2026-06-20T17:00:00+02:00

Comme chaque année, Elles bougent se mobilise aux côtés de Vivatech et propose à son réseau d’intégrer le programme de mentoring 100+100. Pour cette action, nous recherchons des marraines motivées pour encourager les jeunes femmes à explorer les carrières dans la tech ainsi que des lycéennes et étudiantes qui bénéficieront de ces échanges pour leur orientation professionnelle.

Le programme 100+100

Dans le cadre de la Journée Grand Public de VivaTech, le salon reconduit son activation phare le samedi 20 juin : le mentoring « 100 + 100 », une rencontre entre 100 femmes travaillant dans la tech et 100 jeunes femmes, étudiantes et lycéennes en recherche d’inspiration professionnelle.

L’objectif est simple : offrir un moment d’échange en tête-à-tête pour transmettre, encourager et ouvrir le champ des possibles à une nouvelle génération.

Programme de la matinée :

9h à 9h30 : Accueil dans le VivaLounge au 7.3 pour un petit-déjeuner et un mot de bienvenue

9h45 à 11h25 : 3 sessions de mentoring en 1to1 avec des jeunes femmes dans le VivaLounge au 7.3

11h45 à 12h30 : Conférence sur la féminisation des métiers de la tech sur une color stage au 7.3

Après-midi : exploration du salon

Partez à la découverte des stands, testez les innovations de demain et rencontrez les partenaires engagés d’Elles bougent.

Une occasion idéale pour s’inspirer et envisager votre avenir professionnel.

Les groupes peuvent être composés de 4 à 10 lycéennes, accompagnées d’un professeur.

Paris expo Porte de Versailles place de la porte de versailles Paris 75015 Quartier Saint-Lambert Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ellesbougent.com/actions/calendrier/vivatech-2026-elles-bougent-vous-invite-a-la-10-edition-a-paris-8069/ »}] [{« link »: « https://www.ellesbougent.com/actions/calendrier/vivatech-2026-elles-bougent-vous-invite-a-la-10-edition-a-paris-8069/ »}]

Elles bougent se mobilise aux côtés de Vivatech et propose à son réseau d’intégrer le programme de mentoring 100+100. Mentoring nouvelles technologies