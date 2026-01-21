Vive Bouchon ! – par la Compagnie Bravo Salle de Variétés Bonne Garde Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-06 20:00 – 22:00

Gratuit : non 5 € / 10 € Billetterie : eventim-light.com/fr/a/67f520a6ab49361a43872065 Tout public

Jacqueline est le maire de Bouchon, un petit village perdu et dépeuplé. Pour survivre, elle détourne des subventions européennes depuis des années. Le jour où un fonctionnaire de Bruxelles vient lui demander des comptes, elle va alors redoubler d’imagination pour sauver le village de la faillite et se passer des fonds européens. Une comédie pétillante qui vous donnera envie de devenir bouchonnais !

Salle de Variétés Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

https://www.eventim-light.com/fr/a/67f520a6ab49361a43872065



Afficher la carte du lieu Salle de Variétés Bonne Garde et trouvez le meilleur itinéraire

