Vive Théâtre Les Arts Cluny

Théâtre Les Arts Place du Marché Cluny Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-11-18 20:00:00

fin : 2025-11-18 20:25:00

2025-11-18

COMPAGNIE SUPERLUNE

Théâtre

Tout au long d’un procès d’assises, Anaïs Lacascade, jeune cheffe issue d’une famille de la gastronomie étoilée, dénonce l’inceste commis par son père.

De la cuisine au tribunal, on suit son parcours de combattante quand la violence est scellée par un silence clanique, comment reprendre la parole ?

Dans cette pièce-procès immersive, le public installé tout autour de l’espace de jeu navigue du suspense de l’audience aux flash-back dans l’intimité des Lacascade. Au fil d’un récit choral rythmé par la musique et la danse, les quatre interprètes nous entraînent dans une histoire de résilience pleine de souffle et de vitalité.

VIVE réunit les générations autour d’une urgence majeure de notre société contemporaine. Le texte de Joséphine Chaffin, lauréate de l’Aide à la création

ARTCENA, décrypte comment les violences sur les enfants sont silenciées. Dans le sillon du mouvement #MeToo, l’autrice célèbre le pouvoir des mots.

Une expérience fédératrice flamboyante, sensible et citoyenne.

Dès 13 ans

Interprétation Clément Carabédian, Estelle Clément-Béalem, Hermine Dos Santos, Patrick Palmero, Théo Rodriguez-Noury (musique) • Écriture Joséphine Chaffin • Mise en scène Clément Carabédian et Joséphine Chaffin avec l’assistance de Bastien Guiraudou • Création son et musique ?: Théo Rodriguez-Noury • Création lumières Mathilde Domarle • Création costumes Agathe Trotignon • Chorégraphe Nina Vallon • Administration, production et diffusion Victoire Costes

Ce spectacle s’inscrit dans une démarche collective menée par la Ville de Cluny, avec le soutien de nombreux partenaires (Département de Saône-et-Loire, Communauté de Communes du Clunisois, associations locales, etc.), pour lutter contre les violences intrafamiliales.

Au-delà de l’accompagnement des victimes, cette initiative vise à sensibiliser le plus grand nombre à une réalité souvent tue, mais qu’il est essentiel de rendre visible. .

Théâtre Les Arts Place du Marché Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

