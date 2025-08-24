Vive la Campagne Fort de Condé Chivres-Val

La ruralité s’invite au Fort de Condé ! Venez rencontrer les producteurs de notre région et faire le plein de produits locaux.

-> au Fort de Condé, 02880 Chivres-Val

-> le dimanche 24 août, de 10h à 18h30

-> Évènement gratuit

Venez nombreux =D

Début : 2025-08-24T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-24T18:30:00.000+02:00

Fort de Condé Chivres-Val Chivres-Val 02880 Aisne