Vive la Campagne Fort de Condé Chivres-Val

La ruralité s’invite au Fort de Condé ! Venez rencontrer les producteurs de notre région et faire le plein de produits locaux.
-> au Fort de Condé, 02880 Chivres-Val
-> le dimanche 24 août, de 10h à 18h30
-> Évènement gratuit
Venez nombreux =D
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-08-24T10:00:00.000+02:00
Fin : 2025-08-24T18:30:00.000+02:00
Fort de Condé Chivres-Val Chivres-Val 02880 Aisne