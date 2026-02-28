Vive la mariée ! Institut du monde arabe Paris 5e Arrondissement

Informations pratiques

Paris 5e Arrondissement

Vive la mariée !

Institut du monde arabe 1 rue des Fossés Saint-Bernard Paris 5e Arrondissement Paris

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-09-29

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-09-29

Du Maghreb aux diasporas, l’exposition de l’Institut du monde arabe explore les rituels du mariage à travers costumes, parures, archives et œuvres contemporaines, révélant un patrimoine vivant où se mêlent mémoire, transmission et création.

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Institut du monde arabe 1 rue des Fossés Saint-Bernard Paris 5e Arrondissement 75005 Paris Île-de-France +33 1 40 51 38 38

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English :

From the Maghreb to the diasporas, the exhibition at the Arab World Institute explores wedding rituals %E0 through costumes, jewelry, archival materials, and contemporary works, revealing a living heritage where memory, tradition, and creativity intertwine.

L’événement Vive la mariée ! Paris 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-09-10 par Choose Paris Region