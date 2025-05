VIVE LA MAR’MAIL – Agde, 29 mai 2025 07:00, Agde.

Hérault

VIVE LA MAR’MAIL Mail de Rochelongue Agde Hérault

Un long weekend pour les enfants… et ceux qui le sont restés !

Cap Avenir, l’association du Mail de Rochelongue, vous donne rendez-vous pendant le weekend de l’Ascension pour un évènement joyeux et 100% famille !

Au programme:

-Jeux en bois géants

-Dessin à la craie

-Initiation cirque pour les artistes en herbe

-Animations pour enfants avec Caroline Prian

-Kermesse

-Jeu de piste

-Atelier créatif

Ne manquez pas l’animation « jeux de société » avec Guyajeux Agde et La Promenade au Phare. Vendredi 30 mai de 15h à 17h;

Un moment festif, ludique et créatif… Une belle occasion de partager des moment en famille!

Mail de Rochelongue

Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 60 24

English :

Kermesse, games and shows for young audiences

German :

Kirmes , Spiele und Show für junges Publikum

Italiano :

Un lungo weekend per i bambini… e per quelli che sono rimasti indietro!

Cap Avenir, l’associazione Mail de Rochelongue, vi aspetta durante il weekend dell’Ascensione per un evento divertente e al 100% familiare!

Espanol :

Feria, juegos y espectáculos para el público infantil

L’événement VIVE LA MAR’MAIL Agde a été mis à jour le 2025-05-19 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE