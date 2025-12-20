Vive la ménopause, ce deuxième printemps !! De Terre En Etoiles Jumilhac-le-Grand

Vive la ménopause, ce deuxième printemps !!

De Terre En Etoiles 1762, route des Villages, Sazerat Jumilhac-le-Grand Dordogne

La ménopause, étape naturelle de transition hormonale parfois accompagnée de défis physiques et émotionnels, peut être vécue comme un renouveau grâce à un atelier de yoga accessible à toutes, combinant postures, respiration et relaxation profonde pour accompagner le corps et l’esprit avec douceur

Lors de cet atelier, vous pourrez expérimenter

+Une série d’Asanas de Hatha Yoga, Yin Yoga et Yoga Égyptien (postures) qui vont travailler sur les différents systèmes du corps afin de les réguler système digestif, respiratoire, articulaire, hormonal pour soutenir les bouleversements du corps et de l’esprit et apaiser le mental.

+Un temps de Pranayama ou maîtrise du souffle afin d’éveiller le corps, oxygéner les tissus.

+Un temps de Yoga Nidra ou sommeil éveillé, afin de relâcher les tissus profonds, et harmoniser corps et esprit, bercé par le son des bols.

Aucun prérequis n’est nécessaire pour participer, les postures peuvent être adaptées en cas de problème de santé spécifique.

La session aura lieu dans notre belle salle de pratiques, et l’attention sera particulièrement accordée à chacun et chacune. .

English : Vive la ménopause, ce deuxième printemps !!

Menopause, a natural stage of hormonal transition sometimes accompanied by physical and emotional challenges, can be experienced as a renewal thanks to a yoga workshop accessible to all, combining postures, breathing and deep relaxation to gently accompany the body and mind

