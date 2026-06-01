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Vive la musique au LAEP !, Salle des fêtes, Manhoué

Vive la musique au LAEP !, Salle des fêtes, Manhoué

Vive la musique au LAEP !, Salle des fêtes, Manhoué vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : 11 rue principale - Manhoué

Ville : 57590 Manhoué

Département : Moselle

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Tarif : Gratuit, sans inscription

Vive la musique au LAEP ! Vendredi 19 juin, 15h00 Salle des fêtes Moselle

Gratuit, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T15:00:00+02:00 – 2026-06-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-19T15:00:00+02:00 – 2026-06-19T17:30:00+02:00

Le temps d’une journée, le LAEP se met au rythme de la fête !
Venez chanter, bouger, écouter et partager un moment joyeux avec vos enfants ✨

Entrée libre
Ambiance conviviale garantie

Un espace convivial pour :
✨ Jouer, découvrir et rigoler avec vos enfants
✨ Partager des moments complices
✨ Rencontrer d’autres parents
☕ Pendant que les enfants s’amusent, les parents peuvent échanger dans une ambiance chaleureuse.
On vous attend avec le sourire !
Contact : Nadège – 06.56.78.79.11

Salle des fêtes 11 rue principale – Manhoué Manhoué 57590 Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06.56.78.79.11 »}]
Espace de jeu libre et gratuit pour les enfants de moins de 6 ans accompagnés d’un adulte familier jeu libre gratuit