Vive la musique au LAEP !, Salle des fêtes, Manhoué

Vive la musique au LAEP ! Vendredi 19 juin, 15h00 Salle des fêtes Moselle

Gratuit, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T15:00:00+02:00 – 2026-06-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-19T15:00:00+02:00 – 2026-06-19T17:30:00+02:00

Le temps d’une journée, le LAEP se met au rythme de la fête !

Venez chanter, bouger, écouter et partager un moment joyeux avec vos enfants ✨

Entrée libre

Ambiance conviviale garantie

Un espace convivial pour :

✨ Jouer, découvrir et rigoler avec vos enfants

✨ Partager des moments complices

✨ Rencontrer d’autres parents

☕ Pendant que les enfants s’amusent, les parents peuvent échanger dans une ambiance chaleureuse.

On vous attend avec le sourire !

Contact : Nadège – 06.56.78.79.11

Salle des fêtes 11 rue principale – Manhoué Manhoué 57590 Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06.56.78.79.11 »}]

Espace de jeu libre et gratuit pour les enfants de moins de 6 ans accompagnés d’un adulte familier jeu libre gratuit