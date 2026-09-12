Vive l’amour ! Salle des Concerts Le Mans

dimanche 4 octobre 2026 · Salle des Concerts · Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Vive l’amour !

Salle des Concerts 58 Rue du Port Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 16:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Lecture théâtralisée et musique classique dans le cadre de Faites Lire !

Julie Depardieu (récit), Juliette Hurel (flûte) et Hélène Couvert (piano) proposent un voyage original entre lettres d’amour et musiques des plus grands compositeurs. Un rendez-vous accessible, vivant et souvent drôle. Gratuit. Réservations sur faiteslire.fr / 06 72 94 92 53. .

Salle des Concerts 58 Rue du Port Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 94 92 53

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English :

Dramatized readings and classical music as part of the Faites Lire! program!

L’événement Vive l’amour ! Le Mans a été mis à jour le 2026-09-01 par CDT72