Vive l’amour ! Salle des Concerts Le Mans
dimanche 4 octobre 2026 · Salle des Concerts · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Vive l’amour !
Salle des Concerts 58 Rue du Port Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 16:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Lecture théâtralisée et musique classique dans le cadre de Faites Lire !
Julie Depardieu (récit), Juliette Hurel (flûte) et Hélène Couvert (piano) proposent un voyage original entre lettres d’amour et musiques des plus grands compositeurs. Un rendez-vous accessible, vivant et souvent drôle. Gratuit. Réservations sur faiteslire.fr / 06 72 94 92 53. .
Salle des Concerts 58 Rue du Port Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 94 92 53
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English :
Dramatized readings and classical music as part of the Faites Lire! program!
L’événement Vive l’amour ! Le Mans a été mis à jour le 2026-09-01 par CDT72
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