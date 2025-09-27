Vive l’Automne au Parc des Moulins Troyes
Vive l’Automne au Parc des Moulins
Rdv à la Maison des Maraîchers Troyes Aube
Au programme
> Pressage de pommes & dégustation
> Troc plantes, atelier compost & rempotage
> Extraction de miel en direct
> Conseils jardin (ornement & potager)
Pôle santé dépistages, prévention, ateliers diététiques, activité physique adaptée, et même médiation animale
Ateliers sur inscription à maisondesmaraichers@ville-troyes.fr
> Dégustation et découverte tactile à l’aveugle (séances 14h00, 15h00, 16h00, 17h00)
> Fabrication de bee-wrap (séances 14h30, 15h30, 16h30)
> Création d’objets en osier (séances 14h, 15h15 ou 16h30)
Marché du terroir jus de pommes, confitures, miel, pains d’épices, macarons, cookies… de quoi ravir vos papilles !
Restauration sur place pour profiter de l’après-midi en toute convivialité.
Entrée libre et gratuite !
Inscriptions ateliers maisondesmaraichers@ville-troyes.fr
Venez fêter l’automne avec nous et partager un moment chaleureux et gourmand au Parc des Moulins ! .
Rdv à la Maison des Maraîchers Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 10 72 10 06 maisondesmaraichers@ville-troyes.fr
