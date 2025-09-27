Vive l’Automne au Parc des Moulins Troyes

Vive l'Automne au Parc des Moulins Troyes samedi 27 septembre 2025.

Rdv à la Maison des Maraîchers Troyes Aube

Début : 2025-09-27 14:00:00

fin : 2025-09-27 18:00:00

2025-09-27

Au programme

> Pressage de pommes & dégustation

> Troc plantes, atelier compost & rempotage

> Extraction de miel en direct

> Conseils jardin (ornement & potager)



Pôle santé dépistages, prévention, ateliers diététiques, activité physique adaptée, et même médiation animale



Ateliers sur inscription à maisondesmaraichers@ville-troyes.fr

> Dégustation et découverte tactile à l'aveugle (séances 14h00, 15h00, 16h00, 17h00)

> Fabrication de bee-wrap (séances 14h30, 15h30, 16h30)

> Création d'objets en osier (séances 14h, 15h15 ou 16h30)



Marché du terroir jus de pommes, confitures, miel, pains d'épices, macarons, cookies… de quoi ravir vos papilles !



Restauration sur place pour profiter de l'après-midi en toute convivialité.



Entrée libre et gratuite !

Inscriptions ateliers maisondesmaraichers@ville-troyes.fr



Venez fêter l'automne avec nous et partager un moment chaleureux et gourmand au Parc des Moulins !

Rdv à la Maison des Maraîchers Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 10 72 10 06 maisondesmaraichers@ville-troyes.fr

