Vive l’automne ! Visite du domaine des 3B & Découverte des produits locaux Le domaine des 3 B Istres

Vive l’automne ! Visite du domaine des 3B & Découverte des produits locaux

Samedi 29 novembre 2025 de 10h à 11h30. Le domaine des 3 B 27 Chemin du Mas d’amphoux Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 11:30:00

2025-11-29

Visite guidée du domaine et découverte d’un petit marché de producteurs bio et d’artisans locaux.

Venez découvrir le fonctionnement d’une exploitation agricole familiale et les bienfaits du maraîchage biologique qui vous propose des fruits et des légumes de saison respectueux de votre santé et de la nature. .

Le domaine des 3 B 27 Chemin du Mas d’amphoux Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

English :

Guided tour of the estate and visit to a small market featuring organic producers and local craftsmen.

German :

Geführte Besichtigung des Landgutes und Entdeckung eines kleinen Marktes mit Bio-Bauern und lokalen Handwerkern.

Italiano :

Partecipate a una visita guidata della tenuta e scoprite un piccolo mercato di produttori biologici e artigiani locali.

Espanol :

Realice una visita guiada por la finca y descubra un pequeño mercado de productores ecológicos y artesanos locales.

