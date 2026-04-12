Vive le Printemps! Marché Créateurs et Producteurs autres lieux en ville Die

Die

Vive le Printemps! Marché Créateurs et Producteurs

autres lieux en ville Rue Camille Buffardel Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12 19:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Un événement festif et coloré qui réunit commerçants, artisans, créateurs et producteurs locaux pour une journée placée sous le signe du printemps et de la convivialité.

.

autres lieux en ville Rue Camille Buffardel Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 23 84 66 dgalliot@mairie-die.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A festive and colorful event that brings together local merchants, craftspeople, designers and producers for a day of springtime fun and conviviality.

L’événement Vive le Printemps! Marché Créateurs et Producteurs Die a été mis à jour le 2025-03-27 par Office de Tourisme du Pays Diois