Vive le Printemps! Marché Créateurs et Producteurs autres lieux en ville Die
Vive le Printemps! Marché Créateurs et Producteurs autres lieux en ville Die dimanche 12 avril 2026.
Die
Vive le Printemps! Marché Créateurs et Producteurs
autres lieux en ville Rue Camille Buffardel Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 10:00:00
fin : 2026-04-12 19:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Un événement festif et coloré qui réunit commerçants, artisans, créateurs et producteurs locaux pour une journée placée sous le signe du printemps et de la convivialité.
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autres lieux en ville Rue Camille Buffardel Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 23 84 66 dgalliot@mairie-die.fr
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English :
A festive and colorful event that brings together local merchants, craftspeople, designers and producers for a day of springtime fun and conviviality.
L’événement Vive le Printemps! Marché Créateurs et Producteurs Die a été mis à jour le 2025-03-27 par Office de Tourisme du Pays Diois
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