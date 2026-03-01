Vive le printemps sur la pelouse ! Massay
Vive le printemps sur la pelouse ! Massay samedi 28 mars 2026.
Vive le printemps sur la pelouse !
Massay Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-28 10:00:00
fin : 2026-03-28 12:00:00
2026-03-28
Guidés par les conservateurs bénévoles du site, venez découvrir la flore surprenante de ce site et vous initier aux chants d’oiseaux.
Massay 18120 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28
English :
Guided by the site’s volunteer curators, come and discover the site’s surprising flora and learn about birdsong.
L’événement Vive le printemps sur la pelouse ! Massay a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme de VIERZON