VIVE LE SWING ! Carré Sam Boulogne-sur-Mer

VIVE LE SWING ! Jeudi 2 avril 2026, 19h00 Carré Sam Pas-de-Calais

Tarifs plein 5€ / réduit 4€ – Apéritif & tapas offerts – Assis / placement libre – A partir de 6 ans

Les débuts du jazz en France et aux Etats-Unis sur la période 1860-1935.

Daniel Brothier abordera les 1ers éléments de langage qui parlent de jazz, la période de l’entre-deux-guerres qui voit l’avènement de ce nouveau genre musical, et les influences croisées des musiques afro américaines et de la musique occidentale.

Bien évidemment, cette conférence musicale sera riche de références, d’extraits audios et vidéos et de passages musicaux joués en live.

APERO-SPECTACLE // CONFERENCE MUSICALE – De et avec le saxophoniste Daniel Brothier