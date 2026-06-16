Vive les grandes vacances! Beautiran
Vive les grandes vacances! Beautiran samedi 4 juillet 2026.
Beautiran
Vive les grandes vacances!
Sur le marché communal Beautiran Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 11:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Spectacle à 11H30 Les fées de l’arbre par Agnès et Joseph Doherty (tout public à partir de 6 ans).
Auberge espagnole à 12H30 avec les bénévoles de l’association BAM (ouverte à tous) .
Assemblée Générale Ordinaire de la BAM à 14h30 au foyer communal (ouverte à tous). .
Sur le marché communal Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 03 00 61 contact.asso.bam@gmail.com
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English : Vive les grandes vacances!
L’événement Vive les grandes vacances! Beautiran a été mis à jour le 2026-06-16 par Sud Bordeaux Tourisme