Beautiran

Vive les grandes vacances!

Sur le marché communal Beautiran Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 11:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Spectacle à 11H30 Les fées de l’arbre par Agnès et Joseph Doherty (tout public à partir de 6 ans).

Auberge espagnole à 12H30 avec les bénévoles de l’association BAM (ouverte à tous) .

Assemblée Générale Ordinaire de la BAM à 14h30 au foyer communal (ouverte à tous). .

Sur le marché communal Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 03 00 61 contact.asso.bam@gmail.com

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English : Vive les grandes vacances!

L’événement Vive les grandes vacances! Beautiran a été mis à jour le 2026-06-16 par Sud Bordeaux Tourisme