Vive les premiers dimanches du mois à Bussy ! Château de Bussy-Rabutin Bussy-le-Grand

Vive les premiers dimanches du mois à Bussy ! Château de Bussy-Rabutin Bussy-le-Grand dimanche 2 novembre 2025.

Vive les premiers dimanches du mois à Bussy !

Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château Bussy-le-Grand Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02 09:15:00

fin : 2025-11-02 12:00:00

Date(s) :

2025-11-02

Et si vous profitiez du premier dimanche du mois pour (re)découvrir le château de Bussy-­Rabutin et profitez de l’exposition Le chant des Ondes ? Niché au cœur de l’Auxois-Morvan, visitez la demeure du plus galant et impertinent courtisan du roi Louis XIV, le comte Roger de Bussy-Rabutin.

Chaque premier dimanche du mois, entre novembre à mars, l’accès et la visite du monument sont gratuits une belle occasion pour flâner dans cette demeure aux dedans singuliers !

Le petit plus ? Des visites commentées seront proposées à 10h15 et 14h30 par les agents du monument.

En bonus, laissez-vous envoûter par l’exposition Le chant des Ondes accessible gratuitement pendant ces 5 dimanches. .

Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château Bussy-le-Grand 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 00 03 chateau-de-bussy-rabutin@monuments-nationaux.fr

English : Vive les premiers dimanches du mois à Bussy !

German : Vive les premiers dimanches du mois à Bussy !

Italiano :

Espanol :

L’événement Vive les premiers dimanches du mois à Bussy ! Bussy-le-Grand a été mis à jour le 2025-10-07 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)