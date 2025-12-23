Vive les premiers dimanches du mois à l’Horloge, Rue du Chapitre Besançon

Vive les premiers dimanches du mois à l’Horloge

Et si vous profitiez du premier dimanche du mois de janvier et mars pour (re)découvrir le chef d’œuvre technique et poétique d’Auguste-Lucien Vérité !

Chaque premier dimanche du mois, entre novembre à mars, l’accès et la visite du monument sont gratuits une belle occasion pour flâner à l’Horloge astronomique !

Le petit plus ? Des visites commentées sont proposées à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30. .

Rue du Chapitre Horloge astronomique de Besançon Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 76 23 36 84 cathedrale-besancon@monuments-nationaux.fr

