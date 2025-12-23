Vive les premiers dimanches du mois à l’Horloge, Rue du Chapitre Besançon
Vive les premiers dimanches du mois à l’Horloge, Rue du Chapitre Besançon dimanche 4 janvier 2026.
Vive les premiers dimanches du mois à l’Horloge
Rue du Chapitre Horloge astronomique de Besançon Besançon Doubs
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-04 14:00:00
fin : 2026-01-04 18:00:00
Date(s) :
2026-01-04 2026-03-01
Et si vous profitiez du premier dimanche du mois de janvier et mars pour (re)découvrir le chef d’œuvre technique et poétique d’Auguste-Lucien Vérité !
Chaque premier dimanche du mois, entre novembre à mars, l’accès et la visite du monument sont gratuits une belle occasion pour flâner à l’Horloge astronomique !
Le petit plus ? Des visites commentées sont proposées à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30. .
Rue du Chapitre Horloge astronomique de Besançon Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 76 23 36 84 cathedrale-besancon@monuments-nationaux.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vive les premiers dimanches du mois à l’Horloge
L’événement Vive les premiers dimanches du mois à l’Horloge Besançon a été mis à jour le 2025-12-23 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON