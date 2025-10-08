« Vive les sciences » à la Micro-Folie Vallée du Thouet Saint-Loup-Lamairé

« Vive les sciences » à la Micro-Folie Vallée du Thouet

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-31

2025-10-08

La Micro-Folie Vallée du Thouet est un espace culturel innovant qui propose un musée numérique, des ateliers d’arts plastiques et des activités au Fablab. En octobre, explorez les collections Nationale 3 et Québec et voyagez à travers des oeuvres nationales et internationales. Des découvertes artistiques à savourer sans modération.

La visite libre du musée et les casque de réalité virtuelle, sont proposés du 8 au 31 octobre, sur les horaires d’ouverture, les mercredis et vendredi, de 14 h à 17 h et le samedi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. De plus, des animations en lien avec la thématique seront proposées en octobre. Initiation à l’IA le mercredi 8 octobre, une projection le mercredi 22 octobre, un atelier artistique le samedi 25 octobre, un atelier Halloween le mercredi 29 octobre. Retrouvez le programme dans les images et dans la rubrique « Manifestations ». .

