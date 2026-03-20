Vive les vacances Billes en tête Musée de la Chalosse Montfort-en-Chalosse

Vive les vacances Billes en tête

Musée de la Chalosse 480 chemin du Sala Montfort-en-Chalosse Landes

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Avant de visiter le musée, fabrique tes propres billes en terre et apprends à jouer aux canicas comme les pitchouns du 19e siècle. Un jeu d’enfant pas si facile ! Dès 6 ans.

Avant de visiter le musée, fabrique tes propres billes en terre et apprends à jouer aux canicas comme les pitchouns du 19e siècle. Un jeu d’enfant pas si facile ! Dès 6 ans. Places limitées. .

Musée de la Chalosse 480 chemin du Sala Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 69 27 contact@museedelachalosse.fr

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English : Vive les vacances Billes en tête

Before visiting the museum, make your own clay marbles and learn to play canicas like the pitchouns of the 19th century. A child?s game that is not so easy! From 6 years old.

L’événement Vive les vacances Billes en tête Montfort-en-Chalosse a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Terres de Chalosse