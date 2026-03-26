Atelier en famille Briques en stock Musée de la Chalosse Montfort-en-Chalosse

Atelier en famille Briques en stock

Musée de la Chalosse 480 chemin du Sala Montfort-en-Chalosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

Petits et grands, mettez la main à la terre ! Façonnez votre adobe en famille et découvrez ses secrets, puis testez sa solidité au musée.

Dès 3 ans. 5 € par personne (enfant ou adulte), 6 personnes maximum par famille. Places limitées, réservation obligatoire jusqu’à la veille de l’atelier.

Petits et grands, mettez la main à la terre ! Partagez un moment en famille en façonnant votre propre adobe et comprenez les secrets de fabrication de ces briques de terre simples, solides… et durables. Prolongez l’expérience en visitant une maison du musée pour tester la robustesse des adobes !

Dès 3 ans. 5 € par personne (enfant ou adulte), 6 personnes maximum par famille. Places limitées, réservation obligatoire jusqu’à la veille de l’atelier. .

Musée de la Chalosse 480 chemin du Sala Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 69 27 contact@museedelachalosse.fr

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English : Atelier en famille Briques en stock

Young and old, get your hands dirty! Shape your own adobe as a family and discover its secrets, then test its sturdiness at the museum.

Ages 3 and up. 5? per person (child or adult), maximum 6 per family. Places are limited, so please reserve until the day before the workshop.

L’événement Atelier en famille Briques en stock Montfort-en-Chalosse a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Terres de Chalosse