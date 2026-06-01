Corquilleroy

Vive les vacances !

6 Rue des Écoles Corquilleroy Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 10:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Vive les vacances !

Contes pour Bébés lecteurs le matin. Ateliers créatifs “Vive les vacances” l’après-midi. .

6 Rue des Écoles Corquilleroy 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 87 99 38

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English :

Long live the vacations!

L’événement Vive les vacances ! Corquilleroy a été mis à jour le 2026-05-30 par OT MONTARGIS