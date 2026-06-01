Vive les vacances ! Corquilleroy
Vive les vacances ! Corquilleroy mercredi 17 juin 2026.
Corquilleroy
Vive les vacances !
6 Rue des Écoles Corquilleroy Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 10:00:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Vive les vacances !
Contes pour Bébés lecteurs le matin. Ateliers créatifs “Vive les vacances” l’après-midi. .
6 Rue des Écoles Corquilleroy 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 87 99 38
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English :
Long live the vacations!
L’événement Vive les vacances ! Corquilleroy a été mis à jour le 2026-05-30 par OT MONTARGIS
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