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Vive les vacances ! Corquilleroy

Vive les vacances ! Corquilleroy

Vive les vacances ! Corquilleroy mercredi 17 juin 2026.

Adresse : 6 Rue des Écoles

Ville : 45120 Corquilleroy

Département : Loiret

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Corquilleroy

Vive les vacances !

6 Rue des Écoles Corquilleroy Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 10:00:00
fin : 2026-06-17

Date(s) :
2026-06-17

Vive les vacances !
Contes pour Bébés lecteurs le matin. Ateliers créatifs “Vive les vacances” l’après-midi.   .

6 Rue des Écoles Corquilleroy 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 87 99 38 

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English :

Long live the vacations!

L’événement Vive les vacances ! Corquilleroy a été mis à jour le 2026-05-30 par OT MONTARGIS

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