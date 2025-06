Vive les vacances ! Fêtez l’été à la Grande Place musée Saint-Louis La Grande Place, musée Saint-Louis Saint-Louis-lès-Bitche 5 juillet 2025 15:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-05T15:00:00 – 2025-07-05T16:00:00

Des pièces extraordinaires composent les collections historiques de la Grande Place, musée Saint-Louis.

À travers une visite guidée, découvrez, en famille, les plus remarquables et les plus insolites d’entre elles sous diverses facettes : historique, artistique, savoir-faire.

Réservation conseillée : contactez le musée.

Durée 1h.

Visite guidée gratuite.

Samedi 5 et dimanche 6 juillet : animations et entrées gratuites au musée.

La Grande Place, musée Saint-Louis 57620 Saint-Louis-lès-Bitche Saint-Louis-lès-Bitche 57620 rue du Coëtlosquet Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « accueil.musee@saint-louis.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 87 06 64 70 »}]

Benoît TEILLET