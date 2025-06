Vive les vacances, fêtez l’été à la Grande Place musée Saint-Louis ! La Grande Place, musée Saint-Louis Saint-Louis-lès-Bitche

Vive les vacances, fêtez l’été à la Grande Place musée Saint-Louis ! Mercredi 30 juillet, 15h00 La Grande Place, musée Saint-Louis Moselle

À travers un atelier créatif et ludique, les enfants sont invités à s’initier à l’art postal, ou mail art, pratique artistique consistant à décorer sa correspondance afin d’en détourner les codes !

En s’inspirant d’anciennes cartes postales conservées par la Cristallerie Saint-Louis, des formes, couleurs et objets exposés au sein du musée, petits et grands créent leurs propres souvenirs de visite !

A partir de 6 ans.

Tous les mercredis à 15h – sans supplément au billet d’entrée du musée.

Réservation conseillée : contactez le musée.

Durée : 1h30.

La Grande Place, musée Saint-Louis 57620 Saint-Louis-lès-Bitche Saint-Louis-lès-Bitche 57620 rue du Coëtlosquet Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « accueil.musee@saint-louis.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 87 06 64 70 »}]

Atelier carte postale durant l’été au musée Saint-Louis, tous les mercredis de 15h à 16h30 à partir de 6 ans.

