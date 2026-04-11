Vive les vacances Esplanade de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher dimanche 5 juillet 2026.

Gonfreville-l’Orcher

Vive les vacances

Esplanade de la Pointe de Caux 1820 Avenue Jacques Eberhard Gonfreville-l’Orcher Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 14:20:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Vive les Vacances s’invite à l’Esplanade de la Pointe de Caux à Gonfreville-l’Orcher pour une journée placée sous le signe de la convivialité et du partage. Organisé par l’association Le Souffle des Mamans, cet événement familial propose, dès 13h30, des jeux sur le thème des couleurs, des animations, un espace restauration ainsi qu’un défilé de super-héros, de mascottes et de princesses pour le plus grand bonheur des enfants.

La fête se poursuivra en soirée avec l’ouverture d’un espace pique-nique à partir de 19h00, avant de laisser place, dès 20h30, à un bal animé par les DJs Chouchou et Loulou. Une belle occasion de se retrouver, de profiter des vacances et de partager un moment festif en famille ou entre amis dans une ambiance chaleureuse et colorée. .

Esplanade de la Pointe de Caux 1820 Avenue Jacques Eberhard Gonfreville-l’Orcher 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 18 00

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English : Vive les vacances

L’événement Vive les vacances Gonfreville-l’Orcher a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie