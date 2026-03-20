Vive les vacances Ta pâte à pain Musée de la Chalosse Montfort-en-Chalosse

Vive les vacances Ta pâte à pain

Musée de la Chalosse 480 chemin du Sala Montfort-en-Chalosse Landes

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Plonge les mains dans la pâte à pain et visite la maison des métayers. Avant de partir, récupère ton petit pain tout chaud. Dès 6 ans.

Plonge les mains dans la pâte à pain pour découvrir la vie d’avant. Puis, poursuis l’aventure dans le passé en visitant la maison des métayers. Avant de partir, récupère ton petit pain tout chaud. Dès 6 ans. Places limitées. .

Musée de la Chalosse 480 chemin du Sala Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 69 27 contact@museedelachalosse.fr

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English : Vive les vacances Ta pâte à pain

Dip your hands in the bread dough and visit the tenant farmers’ house. Before you leave, get your hot bread roll. From 6 years old.

L’événement Vive les vacances Ta pâte à pain Montfort-en-Chalosse a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Terres de Chalosse